Российские военные на Украине в ходе СВО уничтожили Станислава Каплуновского, который известен тем, что воевал еще за чеченских боевиков. Он имел позывной Живой. Об этом пишет канал Телеграм ресурса «Русская весна».

По информации источника, Каплуновский состоял в Чечне в группировке УНА-УНСО (Украинская Народная Самооборона, эта организация запрещена в России и признана экстремистской). Боевик также воевал на Донбассе в 2014-2015 годах на стороне киевского режима. После того, как началась специальная военная операция, стал участником боевых действий на стороне ВСУ.

Напомним, что ранее в Артемовске ВС России уничтожили Сергея Мирончикова. Это боевик ВСУ, который воевал в составе элитного украинского подразделения «Волки Да Винчи».