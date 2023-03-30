Под Авдеевкой российские ВКС точным ударом управляемой ракеты уничтожили вражеский танк. Отмечается, что боевая машина была замаскирована, но разведчикам это не помешало ее обнаружить.

Танк, находящийся в укрытии, рассказал глава пресс-службы группировки войск «Юг» Юрий Бигма, выявили разведчики 1-го Армейского корпуса. Они передали информацию в командный пункт.

Спустя короткое время по танку был нанесен удар управляемой ракетой с находящегося неподалеку самолета. В результате атаки и боевая машина, и около 10 боевиков ВСУ, прятавшихся в укрытии, успешно уничтожены.

Напомним, что в районе Авдеевки российские ВКС часто наносят удары по скоплениям живой силы и техники противника, а также по мощным укрытиям, которые украинская армия выстраивала около 9 лет. Иногда для разрушения последних приходится задействовать бетонобойные бомбы УПАБ-1500 с боевой частью весом более 1 тонны.