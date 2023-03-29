Танкисты, получивший государственные награды, рассказали, за что были удостоены такой чести. Так, механик водитель Александр Акулов помог пехотинцам выбраться из окружения около 30-40 пехотинцев.

«Наша пехота сразу выпрыгнула, а мне куда? Не стрелять же, там ведь и наши есть, пехота. Я начал разворачиваться, начали гранатами они (украинские боевики) закидывать, и мы как-то уехали. Граната что танку сделает? Ничего», – пояснил он.

За этот подвиг танкист получил медаль «За отвагу», сообщает издание «Известия».

Георгиевский крест четвертой степени был вручен младшему сержанту Эмилю Вологину. Он на своем танке попал под обстрел противника, в результате которого у боевой машины оторвало половину орудия. Однако военнослужащий не стал бросать машину, а вывез на ней раненых бойцов с поля боя. При этом он отметил, что главным считает спасенные жизни, а не государственную награду.