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Как сообщает URA.RU, американские наемники, воюющие на стороне ВСУ в зоне спецоперации, стараются избегать встречи с группой российских снайперов 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Такую информацию сообщил журналистам командир группы с позывным «Ярый».

По словам Ярого, иностранные военные, как и бойцы ВСУ стараются не работать на «нашем направлении». Он отметил, что данные рекомендации украинским боевикам и иностранным военным были даны американскими кураторами. Поэтому если противник осведомлен, что в районе выполнения его боевого задания работает российская тяжелая снайперская группа, он туда не пойдет.

Командир группы снайперов рассказал, что основной работой снайперов является ликвидация угрозы для российских бойцов со стороны ВСУ. Он привел один из примеров их боевых заданий. Когда поступает информация о метком стрелке в подразделении противника, то, согласно полученным данным, «выдвигается пара-тройка снайперов из нашей группы» для ликвидации украинского снайпера.

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