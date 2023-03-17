ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Штурмовые группы увеличили натиск на гарнизон ВСУ в Артемовске практически по всем направлениям, как в городской застройке, так и в окрестностях населенного пункта для взятия его в плотное кольцо. При этом украинские военные эксперты уже начали говорить о критическом положении дел ВСУ в Артемовске.

С южного направления продолжаются ожесточенные боевые действия в районе пересечения улиц Чайковского-Корсунского и Чайковского-Юбилейная. Штурмовики ВС РФ продолжают атаковать при усиленной артиллерийской поддержке.

В районе Хромово российские силы пытаются прорвать оборону вооруженных сил Украины, однако противник предпринимает попытки контратаковать, которые заканчиваются для него большими потерями. При этом в районе Квадратов на протяжении всей ночи армейская авиация ВС РФ работала по опорным пунктам противника.

Генштаб ВСУ признает продвижение российских подразделений на территории лесного массива, расположенного юго-восточнее от Богдановки. Также не прекращаются ожесточенные бои на территории промзоны АЗОМ.

Вам может понравиться

Минобороны опубликовало кадры боевой работы гаубиц «Гиацинт-Б» на фронте в зоне СВО

Министерство обороны Российской Федерации показало боевую работу артиллерийского расчета 152-мм буксируемого орудия «Гиацинт-Б» Западного военного округа на одном из участков фронта в зоне проведения специальной военной операции. Как следует из

Американские сенаторы потребовали от Пентагона отправки F-16 на Украину

Сенаторы из Соединенных Штатов Америки, представляющие Демократическую и Республиканскую партию, призвали руководство американского Минобороны отправить в Киев боевые истребители F-16. Политики направили письмо Ллойду Остину, возглавляющему Пентагон, в котором потребовали,

Почему одна из самых опасных ближневосточных стран – Йемен так сильно притягивает российских туристов

Одной из самых бедных и опасных для посещения стран Ближнего Востока принято считать Йемен. Тем не менее, находятся отважные туристы, желающие собственными глазами увидеть первозданную природу побережья Индийского океана, «Манхэттен