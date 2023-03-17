Штурмовые группы увеличили натиск на гарнизон ВСУ в Артемовске практически по всем направлениям, как в городской застройке, так и в окрестностях населенного пункта для взятия его в плотное кольцо. При этом украинские военные эксперты уже начали говорить о критическом положении дел ВСУ в Артемовске.

С южного направления продолжаются ожесточенные боевые действия в районе пересечения улиц Чайковского-Корсунского и Чайковского-Юбилейная. Штурмовики ВС РФ продолжают атаковать при усиленной артиллерийской поддержке.

В районе Хромово российские силы пытаются прорвать оборону вооруженных сил Украины, однако противник предпринимает попытки контратаковать, которые заканчиваются для него большими потерями. При этом в районе Квадратов на протяжении всей ночи армейская авиация ВС РФ работала по опорным пунктам противника.

Генштаб ВСУ признает продвижение российских подразделений на территории лесного массива, расположенного юго-восточнее от Богдановки. Также не прекращаются ожесточенные бои на территории промзоны АЗОМ.