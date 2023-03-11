Как сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», бойцы ЧВК «Вагнер» смогли перерезать последний путь сообщения украинского гарнизона, удерживающего свои оборонительные позиции в Артемовске (украинское название Бахмут), с основными силами ВСУ.

Российские штурмовые отряды смогли приблизиться вплотную к последней дороге с твердым покрытием, по которой шло снабжение украинских сил в Артемовске, что позволило взять трассу под плотный огневой контроль. Таким образом, подразделения ВСУ вынуждены использовать грунтовые и проселочные дороги для обеспечения своих передовых отрядов боекомплектом и провизией.

По данным украинских военных аналитиков, гарнизон ВСУ в Артемовске находится в критической ситуации. Сообщается, что на территории города и в его окрестностях постоянно идут тяжелые бои. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» атакуют в направлении населенного пункта Богдановка, а также пытаются обойти Хромовое с восточной стороны.