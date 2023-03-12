На территории Донецкой Народной Республики продолжаются ожесточенные боевые действия сразу на нескольких участках фронта, где российские вооруженные силы продолжают освобождать населенные пункты Донбасса.

Как следует из сообщения Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», в ходе успешных действий в наступлении штурмовые группы ЧВК «Вагнер» смогли полностью освободить территорию населенного пункта Красногоровка, расположенного в окрестностях Авдеевки на территории ДНР.

По словам военкоров, боевые действия уже идут на окраинах населенного пункта Краногоровки, где штурмовые группы ЧВК «Вагнер» добивают остатки подразделений вооруженных сил Украины. Данные о боевых действиях на окраинах поселка также подтверждают и украинские информационные источники.

Также по словам военкоров, российские штурмовые группы перешли в наступление в районе Каменки, где в настоящий момент идут ожесточенные боевые действия.