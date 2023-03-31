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В окрестностях Артемовска (украинское название Бахмут), как и в самом городе продолжаются ожесточенные боевые действия. Город, превращенный украинской армией за восемь лет в сплошной укрепрайон, постепенно переходит под полный контроль российских штурмовых подразделений.

По словам одного из бойцов ЧВК «Вагнер», российские штурмовые группы смогли выбить противника с его позиций, расположенных на господствующих высотах в южных окраинах Артемовска. Как подчеркнул российский боец, несмотря на преимущество украинских военнослужащих, которые могли просматривать территорию на многие километры вперед, бойцам ЧВК «Вагнер» удалось найти лазейку и выбить противника с занимаемых позиций.

Позиции ВСУ были расположены на высотах в южных окраинах города, что позволяло работать по российским штурмовым отрядам, как обычным стрелковым оружием, так и артиллерийскими системами. Тем не менее, штурмовые группы «музыкантов» в очередной раз справились с трудной задачей и зачистили позиции противника.

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