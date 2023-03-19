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«Вагнеровцы» продолжают штурм украинских позиций в Артемовске (укр. название Бахмут). В этом нелегком деле их активно поддерживают артиллерия и авиация.

Украинские военные эксперты делятся своим видением относительно ситуации на данном участке фронта. Они отмечают, что самые сложные бои сейчас идут в юго-западной части города. Украинские СМИ пишут, что «вагнеровцы» применяют авиацию для того, чтобы прорвать линию обороны. Также сообщается о массированном артиллерийском обстреле, который ведется около Собачевки.

На Украине отмечают, что минувшей ночью бойцы «Вагнера» вели активное наступление юго-восточнее Богдановки и достигли там успехов. Также зафиксированы боевые действия на территории завода АЗОМ.

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