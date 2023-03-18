Самоходная артиллерийская установка «Гиацинт-С» нанесла мощные удары по позициям противника и уничтожила бронетехнику ВСУ под Угледаром.

В Сети появилось видео, сделанное с беспилотника, который и обнаружил вражеские позиции. Практически сразу начала работать артиллерия, огонь которой корректировал тот же БПЛА. Он зафиксировал точные попадания по целям.

Напомним, САУ «Гиацинт-С» – это 152-миллиметровые орудия, которые применяются для уничтожения укрепленных опорных пунктов, бронетехники, скоплений живой силы ВСУ. После нанесения ударов они сразу меняют позицию, делая бесполезной контрбатарейную борьбу. Также подобные установки часто применяются в качестве кочующих орудий, атакуя позиции врага и не давая ему выяснить свое местоположение.