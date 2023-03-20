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Авторы Телеграм-канала Fighterbomber опубликовали историю, которая произошла с экипажем одного из российских самолетов Ан-26, входящих в состав Морской авиации Черноморского флота ВС РФ. Достоверность рассказа подтверждается небольшим видео, снятым одним из украинских беспилотников.

События, которые отображены на опубликованном видео, произошли еще 8 мая 2022 года в районе острова Змеиный, когда битва за контроль над ним была в самом разгаре. Небольшой гарнизон российских бойцов в течение суток отражал попытки украинских военных высадить свой десант и вернуть контроль над островом. Находясь под постоянными ударами с самолетов Су и Байрактаров у российских бойцов осталось всего два выстрела из ПЗРК и пропала связь.

Командованием ВС РФ было принято решение сбросить боекомплект, средства связи и другое необходимое оборудование российским бойцам с грузового самолета Ан-26. Российские пилоты подлетели к острову на предельно малой высоте и сбросили груз прямо в разгар боя. При этом во время разворота на обратный курс с быстроходной лодки бойцы ВСУ выпустили две зенитные ракеты из ПЗРК. Отчаянно маневрируя, пилоты смогли увести Ан-26 от двух зенитных ракет. Авторы канала уверены, что в тот день в бою произошло настоящее чудо, и российский самолет остался цел, а экипаж вернулся на базу живым.

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