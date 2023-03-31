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Киев в очередной раз отложил «весеннее контрнаступление» и мероприятия по «деблокированию» Артемовска из-за выпавшего, а затем растаявшего снега, пишет портал «Военное обозрение». Отмечается, что российские ВС, невзирая на погоду действуют стабильно и успешно на всех участках линии соприкосновения.

Так, в Марьинке, которую Киев превратил в «крепость двадцать первого века», мотострелковые подразделения ВС РФ выбили боевиков из здания городской администрации. Бои в населенном пункте продолжаются, причем упорные сражения идут буквально за каждое уцелевшее здание, в котором затаился противник.

Украинская сторона сообщает, что в ходе обороны Марьинки несет серьезные потери. Причем не обходят они и хорошо подготовленные и уже имеющие опыт боевых действий подразделения.

Западные эксперты и политики стремительно теряют уверенность в способности ВСУ провести успешное контрнаступление и одержать победу. По словам главы правительства Венгрии Виктора Орбана, в Европе уже обсуждается вопрос ввода миротворческих сил НАТО на Украину в качестве крайней меры. Напомним, зампред Совбеза Дмитрий Медведев уже назвал миротворцев, которые появятся в зоне СВО без согласования с Россией, законной военной целью для ВС РФ.

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