Российские ВС вечером 17 марта задействовали дроны-камикадзе «Герань-2» для ударов по целям в Днепропетровской области. Портал «Военное обозрение» отмечает, что назначенные Киевом местные власти подтвердили поражение военных объектов, но подробности разглашать не стали.

Точно известно о попадании по двум целям в Новомосковске и самом областном центре. Помимо «Гераней» ВС РФ использовали ложные мишени, которые позволили ввести в заблуждение противовоздушную оборону Украины.

Характерный для дронов «Герань-2» звук моторов слышали также жители Киевской, Черниговской и Запорожской областей. Наносились ли в этих регионах удары по каким-либо объектам, в настоящий момент неизвестно.

Воздушная тревога объявлялась по всей Западной и Восточной Украине, а также в отдельных областях южной части страны. Также в некоторых населенных пунктах сообщают о работе ПВО.