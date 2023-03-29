Издание «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ рассказало об ударах расчетов гаубиц Д-20 российских ВДВ по позициям противника. Отмечается, что дальности, составляющей более 17 километров, десантники могут наносить удары даже по тыловым подразделениям ВСУ.

152-миллиметровые орудия способны совершать до 5 выстрелов в минуту. Несмотря на то, что они разработаны в 50-х годах прошлого века, их надежность остается по-прежнему высокой. Это безотказные артиллерийские установки, которые могут использоваться для интенсивных атак.

Командир батареи Григорий рассказал, что сейчас противник отступает, поэтому интенсивность ударов по нему гораздо ниже. Однако точность попаданий по целям не претерпела изменений, так как постоянно осуществляется корректировка с беспилотных летательных аппаратов.