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Артиллеристы российской армии выполняют задачи СВО на фоне регулярных сообщений об обстрелах со стороны ВСУ Донецка и его пригородов. При этом бойцы первого донецкого корпуса продолжают вытеснять украинских боевиков около Авдеевки, но это сделать сложно, так как украинцы решили удерживать город всеми силами. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что российские подразделения столкнулись с новой проблемой. Это беспилотники-камикадзе, которые атакуют позиции военных РФ. При этом наводку осуществлял другой дрон, который выполнял разведывательные функции.

Один из бойцов рассказал, что недавно сбили два беспилотника. Один из них – Mavic 3, на нем были нанесены знаки фонда Сергея Притулы.

По этой причине теперь приходится выставлять на позициях пулеметчиков и бойцов с противодроновым оружием.

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