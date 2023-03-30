Портал «Военное дело» опубликовал видеозапись, на которой артиллеристы ВС РФ поражают двоих боевиков ВСУ, пытавшихся скрыться от наблюдения в одном из зданий. Отмечается, что произошел этот эпизод на Запорожском направлении.

Перемещения двоих боевиков ВСУ отслеживал российский беспилотник. В какой-то момент военнослужащие заметили «птичку» и не придумали ничего лучше, как забежать в один из домов, находившихся поблизости. Буквально через несколько секунд по их укрытию прилетел артиллерийский снаряд.

Напомним, российские ВС активно используют беспилотные аппараты в зоне проведения специальной военной операции. Дроны проводят разведку, обнаруживают позиции противника и засады, корректируют артиллерийские и ракетные удары, подтверждают точное поражение целей. Также БПЛА и сами атакуют врага, сбрасывая в его окопы и на бронетехнику осколочные гранаты.