В ночь на 31 марта украинский беспилотный аппарат самолетного типа попытался нанести удар по Белгородской области. Обнаружили его в Грайворонском районе рядом с населенным пунктом Головчино, сообщает телеграм-канал SHOT.

Украинские боевики рассчитывали, что под покровом ночи беспилотник доберется до цели, которая известна им одним. Однако эффективно отработала российская противовоздушная оборона, уничтожившая БПЛА противника.

По заверениям местных властей, обломки дрона упали на пустующее пространство, разрушений, жертв и пострадавших в результате падения нет.

Напомним, что Киев регулярно запускает ударные дроны по Крыму и по приграничным областям России. До сих пор ПВО хорошо справлялась со своими задачами, все беспилотные аппараты успешно уничтожаются.