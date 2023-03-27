На Запорожском и Южно-Донецком направлениях группировка ВС РФ «Восток» ликвидировала больше 30 боевиков, рвущихся в разведку боем. Также она сбила три беспилотных аппарата, принадлежащих ВСУ, передает РИА Новости.

Глава пресс-службы группировки «Восток» Александр Гордеев также сообщил, что зенитно-ракетные комплексы «Бук» и С-300 перехватили три ракеты реактивных систем залпового огня HIMARS. На Южно-Донецком направлении по дронам «Фурия» и «Валькирия» отработали ЗРК «Стрела-10» и «Оса-АКМ». На Запорожском направлении еще один дрон «Фурия» был уничтожен комплексом «Тор».

Напомним, что Киев проводит разведку боем сразу на всех направлениях линии соприкосновения, однако его попытки захлебываются из-за бдительности российских ВС.