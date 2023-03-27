Россиянка, побывавшая на отдыхе в Турции, рассказала в своем блоге на «Дзене», как местные обманывают доверчивых туристов. Девушка отметила, что во время посещения Стамбула чуть ли не попалась на самый популярный местный «развод».

Туристка рассказала, что во время прогулки по городу со своим мужем им встретился пожилой мужчина с маленькой табуреткой и принадлежностями для чистки обуви. Дедушка уронил одну из кистей по неосторожности. Девушка окликнула мужчину и уже шла поднимать щетку, чтобы отдать ее пожилому человеку, но муж одернул ее за руку и повел в другу сторону от того места.

Согласно словам блогера, щетку дедушка уронил неслучайно. Это рассчитано на вежливых иностранцев, которые поднимут и отдадут щетку старику. А он, в свою очередь, начнет чистить им обувь, не спрашивая на то даже согласия людей. А затем потребует немалую сумму за свои услуги. Если туристы окажутся платить, что сразу появится «группа поддержки» и начнет заставлять человека заплатить.