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Подразделения вооруженных сил Российской Федерации продолжают активные штурмовые действия сразу на нескольких направлениях. В окрестностях населенного пункта Авдеевка российская армия продолжает продвигаться вперед, ведя ожесточенные бои с вооруженными силами Украины.

В Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» были опубликованы кадры нанесения бомбовых ударов российской штурмовой авиацией по выявленным позициям подразделений украинской армии. На данном участке фронта авиация ВКС РФ помогает российской пехоте штурмовать укрепрайоны противника. Как можно видеть на опубликованных кадрах, массированные бомбовые удары по опорным пунктам ВСУ наносятся в ночное время суток.

Сообщается, что подразделения украинской армии несут огромные потери в живой силе, однако киевский режим продолжает просить Запад предоставить ему тяжелые системы вооружений для дальнейшего сопротивления. Ожесточенные боевые действия продолжаются также на Угледарском и Артемовском направлениях.

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