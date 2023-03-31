31 марта российские артиллеристы разгромили позиции украинских войск у населенного пункта Спорное, используя высокотехнологичное оборудование, рассказал портал «Русская весна». Военные корреспонденты выложили видео, на котором снаряды попадают точно по намеченным целям, уничтожая укрытия противника.

Отмечается, что корректировка артиллерийского огня осуществляется с применением беспилотных аппаратов, оснащенных тепловизорами. Благодаря этому удается без особого труда обнаружить крупные скопления личного состава и позиции, на которых укрылись боевики.

Напомним, что беспилотники все активнее задействуются ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Они дают возможность обнаруживать засады, проводить разведку и наблюдать за действиями противника, корректировать артиллерийский огонь и подтверждать поражение целей. Также многие БПЛА используются для сброса взрывных устройств, выступая в качестве ударных летательных аппаратов.