Российская артиллерия успешно уничтожает боевиков ВСУ рядом с населенным пунктом Белогоровка.

По данным ресурса «Русская весна», сложное сражение произошло в поселении Верхнекаменское, которое находится на границе ЛНР и ДНР. Военные РФ нанесли мощные удары по националистам киевского режима, заставив бежать тех, что уцелели. Боевики ВСУ были вынуждены оставить тела погибших сослуживцев.

Военкоры отмечают, что со стороны России ведут совместную работу артиллерия и ракетные войска. Также они опубликовали кадры на своем канале Телеграм, где показана ликвидация боевиков ВСУ.

Ранее Олег Царев, бывший депутат Верховной рады, сообщил, что ВСУ перебрасывают свои подразделения на Артемовский участок для того, чтобы усилить оборону.