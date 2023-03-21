Как передает РИА Новости, вооруженные силы Российской Федерации отразили попытку подразделений украинской армии вернуть утраченные позиции на Краснолиманском участке фронта. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки «Центр» российской армии Александр Савчук.

По его словам, российские разведчики группы «Центр» смогли обнаружить перемещение пехоты и бронетехники противника. Координаты подразделения ВСУ были переданы российским артиллеристам, которые нанесли огневое поражение противнику из реактивных систем залпового огня «Град». Понеся потери в личном составе и бронетехнике, украинские военнослужащие вернулись на исходные позиции.

Савчук сообщил также, что в окрестностях населенного пункта Торсоке взвод на БМП 67-й механизированной бригады вооруженных сил Украины попытался перейти в атаку. Однако в результате подрыва на минном поле и точной работе российских артиллеристов данную атаку также удалось отбить.