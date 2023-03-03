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Гражданин России, проживающий на территории Германии в течение девяти последних лет, поделился информацией о том насколько выросли в цене коммунальные платежи и продукты питания. Своими мыслями по этому поводу россиянин поделился с автором тревел-блока «Лайк Трэвел Путешествия», опубликованном на платформе «Дзен».

По словам российского гражданина, проживающего в Германии, оплата стоимости потребляемой электроэнергии выросла почти в два раза и составляет примерно 55 евроцентов за один киловатт-час. При этом оплата за отопление и горячую воду поднялась до 300 евро в месяц. Однако, несмотря на поднятие стоимости коммунальных платежей, граждане Германии не замерзают в своих домах, добавил он.

Стоимость продуктов питания в среднем увеличилась в 1,5-2 раза. Таким образом, в месяц семья из трех человек тратит на питание примерно 400-450 евро. Однако, как отметил россиянин, власти Германии ввели разовую компенсацию для работающих немцев за выросшие платежи по оплате электроэнергии в размере 100 евро, также увеличился и размер пособия по уходу за детьми, которое теперь составляет 250 евро в месяц.

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