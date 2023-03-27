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Главным фактором, обеспечивающим преимущество над противником в ходе специальной военной операции – это превосходство в количестве снарядов. На линии соприкосновения ключевую роль играет именно артиллерия, поэтому от наличия боеприпасов к ней и своевременных поставок во многом зависит успешное продвижение вперед, рассказал изданию «Известия» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Он напомнил высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что российский военно-промышленный комплекс способен производить втрое больше артиллерийских боеприпасов, чем все страны НАТО, вместе взятые.

Шурыгин пояснил, что около 95 процентов потерь ВСУ и примерно 90 процентов разгромленных фортификаций приходятся на долю артиллерии. В связке с беспилотниками, которые находят цели, корректируют огонь, а также фиксируют точное попадание в цель, классические артиллерийские установки превратились в весьма грозное и очень точное оружие.

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