Как сообщает в своем материале РИА Новости, представители Федеральной службы безопасности и подразделения вооруженных сил Министерства обороны Российской Федерации продолжают проведения совместной операции по выявлению и ликвидации участников украинской диверсионной группы на территории Климовского района Брянской области.

В материале издания сообщается, что действия украинских диверсантов можно с уверенностью квалифицировать как террористический акт. При этом факт подчинения украинских террористов официальным властным структурам означает только одно – Украина является государством-террористом. Ведь объектом нападения на территории Брянской области стало мирное население, включая и 10-летнего мальчика.

Автор статьи отмечает, что использование украинским командованием террористических методов против гражданского населения выглядит, как жест отчаяния из-за катастрофической ситуации для ВСУ на фронте. Однако у России есть колоссальный опыт борьбы с террористической угрозой. Поэтому можно сделать вывод, что террористическая угроза для России и в этот раз будет ликвидирована.