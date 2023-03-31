Российские танкисты, которые двигались в Сватовском направлении при поддержке пехоты, ворвались на украинские позиции, расположенные в лесной зоне. Итогом проведенной операции стало уничтожение живой силы неприятеля и захват более 25 военных ВСУ.

Сообщается, что в плен попали десятки мобилизованных солдат Украины. У них не было оружия и они не имели возможности сопротивляться. Всех отвезли в пункт сбора военнопленных, там их разместят и окажут при необходимости медпомощь.

Данная операция была частью плана по усилению контроля российских ВС на Сватовском направлении. Отмечается, что подразделения РФ будут и далее совершать активные действия на этом участке, чтобы обеспечить безопасность мирных российских граждан, которые живут на территории Донбасса.

Официальных комментариев относительно инцидента со стороны руководства Украины не поступало.