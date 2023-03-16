В историко-мемориальный комплекс «Курская битва», первую очередь которого планируется открыть в 2023 году в Понырях, будут вмонтированы фрагменты уничтоженных на Украине немецких танков «Леопард 2», пообещал губернатор Курской области Роман Старовойт.

Он пояснил, что российские ВС обязательно уничтожат «Леопарды», которые Германия передает Украине. Это станет логическим продолжением борьбы с нацизмом, поэтому фрагменты боевых машин могут вмонтировать в исторический комплекс.

Старовойт также рассказал об основной скульптуре комплекса, которая представляет собой две надвигающиеся друг на дружку лавины. Одна из них разрушается, что символизирует уничтожение нацизма. Именно в это разрушающуюся часть планируется встроить компоненты сожженных российскими войсками танков Leopard 2.