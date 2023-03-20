Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что за минувшую неделю противник как минимум семь раз пытался закинуть ДРГ на подконтрольную ВС России часть Запорожья для осуществления разведки боем. Об этом он сообщил 20 марта.

По словам Рогова, ВСУ все время пользуются одной и той же стратегией. Сначала они наносят авиаудар по позициям российских военнослужащих, затем следует обстрел из РСЗО. После этого украинские пехотинцы на тяжелой бронированной технике выдвигаются в сторону позиций ВС РФ.

Рогов уточнил, что за минувшую неделю ВСУ попытались осуществить разведку боем довольно масштабно два раза. Остальные случаи были менее значимыми. Он подчеркнул, что данные действия противника являются не наступлением, а попыткой выявить слабые места в обороне. Поэтому российским бойцам нужно быть все время на чеку. Отмечается, что помогают ВСУ шпионы, маскирующиеся под местных жителей. Также украинские боевики активно применяют беспилотники и информацию, предоставленную спутниками Североатлантического альянса.