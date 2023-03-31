Командование Вооруженных сил Украины стягивает резервы и военную технику ближе к Запорожской области. Об этом пишет «Свободная Пресса», ссылаясь на слова Владимира Рогова, представителя Запорожской области и главы движения «Мы вместе с Россией».

Рогов считает, что ВСУ начнут запланированное наступление именно в Запорожье. Он отметил, что на данный момент в месте базирования зафиксирована западная боевая техника. Это французские AMX-10RC, гаубицы М777 американского происхождения, а также комплексы залпового огня HIMARS.

Эксперт добавил, что вероятнее всего украинские командиры решили начать сухопутную операцию, а после этого форсировать Днепр. Это позволит им, по их планам, захватить Запорожскую АЭС.