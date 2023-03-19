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Член главного совета администрации Запорожской области и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что Киевский режим начал проведение активной информационно-психологической деятельности. Основной целью киевской спецоперации является снижение бдительности российского общества и армии.

Рогов отметил, что в последнее время, по заказу Киева, выходят материалы в иностранных изданиях с ложной информацией, относительно недостатка у ВСУ вооружения снарядов и прочих проблем на фронте, включая человеческих ресурсов. Однако Рогов уверен, что это все является информационным вбросом, рассчитанным на то, что российская армия потеряет бдительность, расслабится и попадется на хитрую уловку противника. На самом деле ВСВУ усиленно вооружается и планирует серьезные наступательные действия.

Председатель российского движения заявил, что украинская сторона регулярно проводит разведку боем на разных направлениях линии фронта и в то же время готовится к наступательным действиям в Запорожской области.

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