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О серии взрывов, произошедших в городе Мелитополе Запорожской области, рассказал Владимир Рогов, возглавляющий движение «Мы вместе с Россией».

Он отметил, что сегодня утром в Мелитополе было очень шумно. Около 8 часов звуки от ряда взрывов раздались сразу в нескольких районах города. Громче всего, со слов Рогова, было на севере Мелитополя. По предварительным данным, произошло срабатывание систем ПВО.

Ранее взрыв в Мелитополе был зафиксирован 23 марта. Тогда власти города сообщили, что было приведено в действие самодельное взрывное устройство. Рогов заявил, что это террористический акт и попытка киевского режима дестабилизировать обстановку в населенном пункте. Он отметил, что взрыв произошел на улице Крупской, рядом с пожарной частью.

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