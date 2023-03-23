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Утром 23 марта в Украине в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв. Об этом сообщил Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией», в своем канале Телеграм.

Сообщается, что на улице Крупской в городе Мелитополе произошло срабатывание взрывного самодельного устройства. Сильный звук взрыва услышали жители разных районов населенного пункта.

Рогов отметил, что в результате инцидента пострадал один из сотрудников полиции, его отвезли в больницу с различными травмами. Сейчас на месте произошедшего работают сотрудники правоохранительных органов, а также экстренные службы.

Владимир Рогов считает, что взрыв в Мелитополе является террористическим актом, а также попыткой со стороны киевского режима дестабилизировать обстановку в регионе.

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