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Председатель движения «Мы вместе с Россией» и член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил об ударе российских сил по базе иностранных наемников, расположенной на территории города Запорожье. Об этом чиновник написал в своем Телеграм-канале.

По его словам, в 04:15 по московскому времени российскими силами был нанесен точный удар по ресторанному комплексу «Моника Белуччи». Данное заведение расположено на территории элитного жилого комплекса «Ренессанс» на Великом Лугу на территории временно оккупированного киевским режимом города Запорожья. Территория данного комплекса, по словам Рогова, активно использовалась иностранными наемниками ВСУ.

По словам чиновника, местные жители уже сообщили ему о десятках тел иностранных наемников и военных инструкторов стран НАТО, извлеченных из-под завалов ресторанного комплекса.

Напомним, что по итогам проведенного референдума 30 сентября Запорожская область вошла в состав Российской Федерации. В настоящий момент вооруженные силы России контролируют около 70 процентов территории всей области.

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