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Киев придумал еще один способ накапливать личный состав ВСУ, который можно отправить в «горячие точки» зоны проведения спецоперации. Представитель военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что теперь на «пушечное мясо» пойдут студенты высших учебных заведений.

Так, ректорам четырех вузов уже «спустили» сверху негласную команду нещадно выгонять студентов, которые плохо учатся. Несложно предположить, что сразу после отчисления молодых людей у выхода из здания университета будут ожидать представители военкомата.

Рогов также напомнил, что согласно новым директивам, мобилизации на Украине подлежат и военнообязанные, имеющие отсрочки по состоянию здоровья. Их якобы призывают не на передовую, но в нормативных документах указано, что все зависит от «решения командира».

Ранее сообщалось, что подготовка мобилизованных новобранцев на Украине занимает максимум 2-3 дня, после чего их отправляют на Авдеевское или Артемовское направление. Средняя продолжительность таких «боевиков» не превышает недели.

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