Город Запорожье находится в настоящей осаде, там буквально кишит украинскими боевиками и наемниками «Иностранного легиона», рассказал представитель администрации региона Владимир Рогов.

Он отметил, что Запорожье сейчас является самым милитаризованным городом страны, а мирное его население стало заложниками украинской армии. Подразделения ВСУ превратили в пункты своего временного размещения школы и больницы, промышленные предприятия, административные и другие здания.

Напомним, что один из таких пунктов 18 марта подвергся мощному ракетному удару ВС РФ. Это позволило ликвидировать несколько десятков наемников, прибывших в Запорожье для подготовки к весеннему контрнаступлению Киева.