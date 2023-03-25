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Российское правительство убило очередную мечту стран Евросоюза. К такому выводу пришла журналистка Елена Караева, о чем пишет в издании РИА Новости.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, лидеры стран Европы обозначили для себя основную цель. Она заключалась в том, чтобы сломить Москву. С этой целью был введен ряд ограничений в отношении России, кроме того, идут нескончаемые поставки вооружения в Киев.

Однако под ударом оказался сам Запад. На это повлияли и антироссийские санкции, и отправка оружия на Украину. Все это серьезно истощило Евросоюз, который оказался в хаосе, Москва же продолжает движение вперед. Европа проигрывает, и сейчас это уже констатация факта, а не предположение, отмечает автор публикации.

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