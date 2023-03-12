Запад не дает покоя не только России, но и всем ее соседям безо всяких исключений. От его бесконечных интриг страдают Казахстан, Белоруссия и Грузия, пишет РИА Новости.

Именно в Белоруссии все и началось после выборов президента 2020 года. Варшава, которая выступила полномочным представителем НАТО, длительное время пыталась устроить «революцию» в стране и свергнуть законно избранного Александра Лукашенко, однако план сорвался. Поляки вернулись обратно, а за ними потянулись горе-оппозиционеры.

В 2022 году Западу пришло в голову принести демократию в Казахстан, где внезапно вспыхнули протесты, быстро переросшие в массовые беспорядки. На помощь пришла ОДКБ, которая провела секретную и быструю операцию, приведшую провокаторов в чувства. Но Соединенные Штаты до сих пор не могут успокоиться, продолжая давить на президента Токаева.

Недавняя «протестная акция» в Грузии – это очередная попытка Запада «открыть второй фронт» против России. Также протесты проходят и в Молдавии, но если в Тбилиси волю США пытаются реализовать протестующие, то в Кишиневе – власти страны, которые под руководством Майи Санду пытаются приобщиться к западной демократии и отвернуться от РФ.