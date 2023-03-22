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Министр обороны Великобритании Аннабель Голди 21 марта заявила о намерении передать Киеву снаряды для танковых орудий с обедненным ураном и тем самым значительно повысить «мощь ВСУ». РИА Новости отмечает, что на самом деле все далеко не так просто.

В распоряжении России имеются противотанковые комплексы и другое вооружение, способное уничтожать боевые машины натовского образца любого типа. И наличие в распоряжении украинских танкистов радиоактивных снарядов никак на эту способность не повлияет. Поэтому они не станут «супероружием» и не нанесут российской армии существенного вреда.

Зато с серьезными проблемами столкнется Киев. Боеприпасы с обедненным ураном при интенсивном использовании провоцируют заражение местности на многие десятилетия, жители Украины будут страдать от генетических и онкологических заболеваний, как это было в Ираке и Югославии. В этих странах данное вооружение применяли США.

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