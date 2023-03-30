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Положение ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) с каждым днём становится всё катастрофичнее. Украинские военные вынуждены сдаваться, так как не получают поддержки от своего командования. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Андрей Кривозуб – сообщает РИА “Новости”. В публикации также приводится видео с опросом пленного.

Кривозуба взяли в плен бойцы частной военной компании “Вагнер” 26 марта. Украинский военный рассказал, что находился вместе с сослуживцами в девятиэтажке. У них заканчивались боеприпасы. Поддержка, которую запросили у командования, так и не пришла. При этом “вагнеровцы” вели активные действия и под их напором военные ВСУ решили сложить оружие – вести бой они были не в состоянии.

Военный ВСУ также рассказал, что в плену к нему относятся хорошо: кормят, поят, оказали первую медицинскую помощь.

Артёмовск – город в Донецкой Народной Республике. Имеет важное значение для украинской армии. Через него осуществлялось снабжение всей группировки ВСУ в Донбассе. По последним данным, большая часть города уже контролируется российскими силами.

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