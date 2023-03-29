ВСУ все активнее минируют территории и устанавливают минно-взрывные заграждения, поэтому проделывание в них проходов является в данный момент наиболее актуальной задачей инженерных войск, рассказал российский офицер с позывным «Борьба».

Командир инженерно-саперной роты пояснил, что всего существует около 10 задач, каждая из которых должна быть выполнена максимально качественно. Но в настоящее время инженерные войска сконцентрированы на разминировании, для которого используются специальные виды техники.

Так, его рота использует установки УР-77 «Метеорит». Она позволяет не только быстро проделывать проходы в минных полях, но и атаковать противника. Это весьма мощное вооружение, которое может наносить удары по укрепрайонам ВСУ и уничтожать самые прочные фортификационные сооружения.