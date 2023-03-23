В Мелитополе российские военные остановили автомобиль для проверки и задержали предположительно украинских диверсантов, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей спецслужб.

При осмотре багажника в машине обнаружили 2 автомата и не менее 500 патронов. Кроме того, у водителя и пассажиров при себе были гранаты Ф1 («Лимонка») и РГД.

В настоящий момент спецслужбы осуществляют необходимые следственные действия. Отмечается, что есть все основания, чтобы считать задержанных участниками диверсионно-разведывательной группы, направленной в Мелитополь командованием ВСУ. Подробности по делу будут оглашены позже.

Напомним, что именно Мелитополь в Запорожской области многие военные эксперты считают целью контрнаступления, которое в настоящий момент готовят ВСУ.