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Вдова лидера группы «Король и Шут» Михаила Горшнева на своей страничке в одной из социальных сетей заявила, что создатели сериала опорочили память о ее муже. По ее словам, все слабости ее мужа в сериале будто нарочно были гиперболизированы, а режиссер и вовсе «неправильно расставил акценты».

Корреспондент «Телеканала 360» побеседовал с режиссером сериала «Король и Шут» Рустамом Мосафиром, который заявил, что он не занимается съемками научно-популярных или документальных фильмов. По его словам, проект был задуман, как художественный фильм с драматическими образами. Поэтому главный герой сериала Горшок – это собирательный образ.

Мосафир объяснил, что «по-человечески» он прекрасно понимает чувства вдовы и других родственников Михаила Горшнева. Однако комментарии о несоответствии «киношного» образа Горшка реальной личности не имеют никакого отношения к художественному кинематографу.

Режиссер проекта уверен, что сериал «Король и Шут» запустил повторную волну успеха известной панк-рок группы. После выхода сериала «старые» поклонники группы могли заново открыть давно известные песни, а также появилась новая армия поклонников группы. При этом, по словам Мосафира, образ Горшка посредством сериала был не «очернен, а мифологизирован».

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