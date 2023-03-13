Иран купит у России истребители Су-35. Соответствующая договорённость уже достигнута. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранскую телерадиокомпанию IRIB – передаёт издание “Профиль”.

Сумма сделки, а также количество самолётов, которое Москва предоставит Тегерану, неизвестны. Отмечается, что сделка между странами по поставкам боевой авиатехники станет первой после того, как был снят запрет на продажу Ирану обычных вооружений в октябре 2020 года. Запрет был наложен Советом Безопасности ООН.

Иранские СМИ отмечают, что Россия – не единственная страна, у которой правительство Ирана интересовалось покупкой самолётов. Авиатехника из других стран тоже интересует Тегеран.

Ранее западные политики и СМИ отмечали, что в последнее время отношения России и Ирана в военной сфере значительно укрепились. Сообщалось, например, о поставках в зону СВО иранских беспилотников, однако убедительных доказательств этому не было представлено.