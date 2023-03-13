ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Иран купит у России истребители Су-35. Соответствующая договорённость уже достигнута. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранскую телерадиокомпанию IRIB – передаёт издание “Профиль”.

Сумма сделки, а также количество самолётов, которое Москва предоставит Тегерану, неизвестны. Отмечается, что сделка между странами по поставкам боевой авиатехники станет первой после того, как был снят запрет на продажу Ирану обычных вооружений в октябре 2020 года. Запрет был наложен Советом Безопасности ООН.

Иранские СМИ отмечают, что Россия – не единственная страна, у которой правительство Ирана интересовалось покупкой самолётов. Авиатехника из других стран тоже интересует Тегеран.

Ранее западные политики и СМИ отмечали, что в последнее время отношения России и Ирана в военной сфере значительно укрепились. Сообщалось, например, о поставках в зону СВО иранских беспилотников, однако убедительных доказательств этому не было представлено.

Вам может понравиться

Бойцы ЧВК «Вагнер» показали уничтоженные украинские танки на улицах Артёмовска

Пока украинский генерал Александр Сырский разглагольствует о будущем контрнаступлении в Артемовске, российские ВС продолжают уничтожать боевую технику и живую силу ВСУ. Сейчас на дорогах, применяемых для снабжения гарнизона противника, и

ВСУ обстреляли автовокзал в Перевальске в ЛНР

В воскресенье украинские боевики из американской РСЗО HIMARS нанесли удары по автостанции в Перевальске на территории Луганской народной республики. Представительство ЛНР в СЦКК уже сообщило о гибели трех гражданских. Кроме

В районе Кременной российские войска перешли в интенсивное наступление

Под Кременной российские ВС стремительно перешли в наступление и вынудили обратиться в бегство вооруженные формирования Украины, сообщает портал «Русская весна». Военные корреспонденты поясняют, что в районе Кременной ВС РФ успешно