В лесу под Кременной замечена редкая модификация танка Т-72Б3М, принятая на вооружение ВС РФ только в прошлом году. Боевая машина успешно уничтожает позиции противника, что подтверждает появившееся в Сети видео.

Главная особенность самой новой модификации танка – это использование в его конструкции прицела «Сосна-У». Вместо традиционной крышки, которая крепилась болтами, он оснащен автоматическими створками, которые срабатывают по мере необходимости.

Помимо этого, вокруг маски орудия и по всей длине борта на танке установлена динамическая защита, существенно улучшающая выживаемость боевой машины в условиях боя.

На записи можно увидеть, как принадлежащий штурмовому батальону «Урал» новейший танк крушит опорный пункт ВСУ в лесном массиве. Он проводит своеобразную артподготовку, чтобы обеспечить захват позиций противника.