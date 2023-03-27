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Украинские операторы БПЛА, которые участвуют в боевых действиях на Артемовском направлении, пожаловались испанскому порталу Razon, что у них закончились беспилотники. Также военнослужащие отметили, что получают дроны исключительно от волонтеров, которые собирают средства частных лиц.

Напомним, что президент Украины Зеленский уже принял решение исправить эту ситуацию. Он заявил, что из бюджета страны выделяется 20 миллиардов гривен (более 540 миллионов долларов) на приобретение беспилотных аппаратов. Это одно из «важных решений», которые были приняты правительством страны.

Боевики в своем интервью испанскому изданию также призвали Мадрид и другие европейские страны продолжать поставлять на Украину оружие, боеприпасы и деньги.

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