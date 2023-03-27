Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские военнослужащие-операторы беспилотных летательных аппаратов жалуются на нехватку дронов на Артемовском направлении. Об это солдаты вооруженных сил Украины рассказали корреспонденту испанского издания Razon.

По словам украинских бойцов, еще несколько дней назад у них полностью закончились беспилотники. Военнослужащие украинской армии отметили, что большая часть дронов поступала в их подразделение от частных лиц. По этой причине украинские бойцы заявили, что все мировое сообщество должно еще крепче сплотиться для оказания помощи вооруженным силам Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что министерство обороны выделит на закупку беспилотных летательных аппаратов более 20 миллиардов гривен (примерно 541 миллион долларов). По словам украинского президента, Киев осознает важность применения современных БПЛА на поле боя, поэтому принял ряд важных решений в данной сфере для ВСУ.

Вам может понравиться

MI-6: атака надводных дронов ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе не увенчалась успехом

Атака нескольких надводных беспилотников вооруженных сил Украины на базу Черноморского флота в Севастополе 22 марта не смогла нанести никакого существенного урона российским военным кораблям. Такое сообщение было опубликовано в новом

«СП»: стало известно, почему Румыния решила поставить под угрозу блок НАТО

Как отмечает в своем материале издание «Свободная пресса», Румыния раздумывает над целесообразностью пребывания в Североатлантическом альянсе из-за опасений быть вовлеченной в агрессивные боевые действия на территории Украины. Страна не хочет

Литовкин: снаряды с вольфрамом могут стать ответом ВС России на боеприпасы с обедненным ураном ВСУ

Российский военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом «РЕН ТВ» рассказал, чем вооруженные силы Российской Федерации могут ответить на возможное применение подразделениями ВСУ боеприпасов с обедненным ураном. По его