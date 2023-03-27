Украинские военнослужащие-операторы беспилотных летательных аппаратов жалуются на нехватку дронов на Артемовском направлении. Об это солдаты вооруженных сил Украины рассказали корреспонденту испанского издания Razon.

По словам украинских бойцов, еще несколько дней назад у них полностью закончились беспилотники. Военнослужащие украинской армии отметили, что большая часть дронов поступала в их подразделение от частных лиц. По этой причине украинские бойцы заявили, что все мировое сообщество должно еще крепче сплотиться для оказания помощи вооруженным силам Украины.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что министерство обороны выделит на закупку беспилотных летательных аппаратов более 20 миллиардов гривен (примерно 541 миллион долларов). По словам украинского президента, Киев осознает важность применения современных БПЛА на поле боя, поэтому принял ряд важных решений в данной сфере для ВСУ.