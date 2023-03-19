Расчеты РСЗО «Град» обрушили мощные удары на пехоту и боевую технику ВСУ, успешно поразив все цели, сообщает издание «Известия» со ссылкой на Минобороны России.

На видео, опубликованном ведомством, боец с позывным «Даг» рассказал, что его подразделение ежесуточно выезжает на уничтожение 10-15 целей. Это могут быть укрепления противника, скопления живой силы, колонны техники. Мощные залпы «Градов» не оставляют боевикам ВСУ ни единого шанса на выживание, подавляют любые попытки сопротивления.

Корректировка огня ведется с беспилотных аппаратов, они же подтверждают успешное поражение целей. Сразу после выполнения боевой задачи расчет меняет позицию, чтобы усложнить противнику ведение контрбатарейной борьбы.