Расчеты российских артиллерийских установок «Мста-С» смогли поразить военную технику ВСУ, а также пехоту в направлении Красного Лимана. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на слова Дениса Аверина, представителя группировки «Центр».

С его слов, позиции ВСУ были выявлены при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-10». Далее информация была передана расчетам самоходных установок «Мста-С». После артудара неприятель понес серьезные потери в боевой технике и личном составе.

Также Аверин добавил, что на Червонодибровском участке было зафиксировано передвижение украинских БМП. Российская артиллерия точным ударами уничтожила часть из них, а те, что уцелели, сразу же рассредоточились в лесной зоне.