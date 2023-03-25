Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков рассказал о расчете российского ЗРК «Бук», уничтожившего уже более 30 воздушных целей над Угледаром. Также он показал на видео работу этого подразделения.

Командир расчета с позывным «Борс» отметил, что Бук способен обнаружить одновременно 300 летящих на расстоянии до 30 километров воздушных целей. Поэтому небо над Угледаром надежно защищено от атак противника.

Среди целей, уже уничтоженных комплексом, имеется несколько турецких дронов «Байрактар», используемых Киевом, а также ракеты РСЗО HIMARS, которые ВСУ пытаются задействовать для ударов по позициям ВС РФ и по гражданской инфраструктуре.

На кадрах видно, как «Бук» выпускает ракету по воздушной цели с хорошо замаскированной позиции. Бойцы расчета сообщают, что мишень успешно уничтожена, расход – всего один боезаряд.